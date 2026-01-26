Чрезвычайно сложные обстоятельства: Зеленский призвал действовать быстрее в отношении Киева

Владимир Зеленский провел специальный селектор. Президент Украины заслушал доклады о ситуации в регионах, где сложнее всего в области энергетики.

Что рассказал Зеленский о ситуации в энергетике и в частности Киеве?

Прежде всего это Киев и Киевщина, Харьков и область, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье, о чем говорится в соцсетях украинского лидера.

Читайте также Погиб "на поле боя за свет": экс-главе Укрэнерго Брехту просят присвоить звание Героя Украины

Владимир Зеленский Президент Украины Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее.

Значительное количество людей нуждаются в немедленной поддержке. Речь идет о Дарнице и других районах на Левом берегу столицы.

Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации,

– отметил Зеленский.

Президент Украины поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей.

В частности Министр внутренних дел Украины доложил по обеспечению пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Также Владимир Зеленский поручил Премьер-министру Украины вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все, что необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.

Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели,

– заверил украинский президент.

Интересно! Зеленский также поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.

Напомним, что правительство также максимально нарастило импорт электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Юлия Свириденко. Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.

Свириденко написала, что правительство максимально нарастило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации.

Обратите внимание! Одновременно без света после первой атаки оставалось до 85% потребителей. Но в конце недели уже 60% было запитано.

Что еще известно о ситуации в столице?