Уже в феврале: когда все дома Киева могут получить тепло
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что восстановить тепло в Киеве могут в начале февраля.
- Отсутствие генерации внутри Киева и технические сложности усложняют ситуацию с теплоснабжением и электроэнергией.
В Киеве фиксируются проблемы не только с электроэнергией, но еще и с теплоснабжением. Многие дома в столице до сих пор остаются без отопления.
Когда отопление полностью вернется в Киев?
И получить тепло они могут только 1-2 февраля, что прогнозирует в эфире Media Center Ukraine директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Читайте также Платежки за тепло во время отключений света: есть ли шанс, что киевляне будут платить меньше
Я очень надеюсь, что та работа, которая сейчас ведется над восстановлением тепловых мощностей приведет к тому, что не позднее конца 1 – 2 февраля будут отапливаться те дома, которые сейчас не имеют отопления. Работа ведется, но все собирается из обломков – и котлы, и дополнительное оборудование.
Харченко добавил, что подсоединить сейчас дома к теплу – составит задачу. Он также считает, что во внутренних системах отопления будут возникать дополнительные поломки.
Кроме того, действующую ситуацию усложняет отсутствие генерации внутри Киева. Подпитывать столицу извне – сложная техническая задача даже в мирное время. Александр Харченко также подчеркнул, что сейчас генерацию в Киеве восстановить невозможно. Речь идет не о днях или неделях, а целые месяцы.
По мнению эксперта, к стабилизационным графикам отключений света, при условии удачной работы ППО, Киев может вернуться за 2 – 3 недели. Но это должна быть очень напряженная работа.
Обратите внимание! Александр Харченко заявил, что этот период – с 9 января до конца февральских морозов – самый тяжелый, что меньше всего для Киева, со времен начала полномасштабной войны.
Напомним, что в Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Об этом сообщили в Минэнерго.
Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности,
– говорится в сообщении.
Важно! Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы.
Что еще следует знать о ситуации в энергосистеме?
Напомним, что в КВМА заявили, что Киев может вернуться к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии. Но они будут жесткими. Кроме того, на восстановление энергосистемы влияют атаки врага, а также погодные условия.
Одна из самых сложных ситуаций в энергетике остается на Троещине в Киеве. В четверг, 29 января, люди из-за этого перекрывали дороги. Жителей попросили не мешать специалистам, ведь за последнюю неделю произошло 26 аварий на подстанциях в районе, постоянно перегорают подземные кабели. Ремонты требуют значительного времени, и некоторые из них длятся до двух суток.