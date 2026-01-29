Уже в феврале: когда все дома Киева могут получить тепло

В Киеве фиксируются проблемы не только с электроэнергией, но еще и с теплоснабжением. Многие дома в столице до сих пор остаются без отопления.

Когда отопление полностью вернется в Киев?

И получить тепло они могут только 1-2 февраля, что прогнозирует в эфире Media Center Ukraine директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Александр Харченко директор Центра исследований энергетики Я очень надеюсь, что та работа, которая сейчас ведется над восстановлением тепловых мощностей приведет к тому, что не позднее конца 1 – 2 февраля будут отапливаться те дома, которые сейчас не имеют отопления. Работа ведется, но все собирается из обломков – и котлы, и дополнительное оборудование.

Харченко добавил, что подсоединить сейчас дома к теплу – составит задачу. Он также считает, что во внутренних системах отопления будут возникать дополнительные поломки.

Кроме того, действующую ситуацию усложняет отсутствие генерации внутри Киева. Подпитывать столицу извне – сложная техническая задача даже в мирное время. Александр Харченко также подчеркнул, что сейчас генерацию в Киеве восстановить невозможно. Речь идет не о днях или неделях, а целые месяцы.

По мнению эксперта, к стабилизационным графикам отключений света, при условии удачной работы ППО, Киев может вернуться за 2 – 3 недели. Но это должна быть очень напряженная работа.

Обратите внимание! Александр Харченко заявил, что этот период – с 9 января до конца февральских морозов – самый тяжелый, что меньше всего для Киева, со времен начала полномасштабной войны.

Напомним, что в Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Об этом сообщили в Минэнерго.

Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности,

– говорится в сообщении.

Важно! Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы.

Что еще следует знать о ситуации в энергосистеме?