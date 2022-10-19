"Не разгоняйте предательство": как каждому украинцу помочь восстановить энергосистему

Россияне могут нанести еще больший ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Именно поэтому каждый украинец должен внести свой вклад в стабильную работу энергосистемы.

Что нужно делать

Как рассказал 24 каналу эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский, самое главное, что нужно сделать для стабильной работы энергосистемы Украины, это не стоит разгонять панику и предательство.

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Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова В условиях войны, возможных новых угроз и вызовов для энергосистемы следует воздержаться от публичных комментариев и оценок масштабов поражений. Это может навредить энергетикам и в целом государстве. Это касается и журналистов, и экспертов, и простых граждан. Следует соблюдать информационную гигиену. И вот почему. Одна из целей врага – посеять панику, хаос среди населения. Поэтому прежде всего нужно сохранять спокойствие.

Энергосистема Украины гибкая

При определенном регулировании, в том числе и объемах потребления, энергосистема Украины дает возможность поддерживать работу критической инфраструктуры – больниц, органов власти, военных объектов. Она достаточно гибкая.

что на сегодняшний день все задачи по обеспечению работы объектов критической инфраструктуры выполняются успешно. Плановые отключения электроэнергии производятся для осуществления энергетиками ремонтно-восстановительных работ. Эти работы выполняются очень оперативно.

Максим Белявский отмечает, что украинцы должны довериться энергетикам, как Вооруженным силам Украины.

Главный посыл для общественности следующий: балансировка энергосистемы Украины после очередных возможных разрушений будет происходить максимально оперативно и эффективно. Хочу заверить соотечественников в том, что и эти трудности мы справимся. Они не слишком критичны для энергетической отрасли Украины. После непродолжительных возобновляемых работ жизнь возвращается в обычный режим,

– уверяет эксперт.

Однако сейчас речь идет лишь о тех областях, которые далеко от линии фронта.

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Вред от ударов по энергосистеме

Министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков рассказал 24 каналу, что разрушение нашей энергосистемы составляет 30%, что немало.

На сегодняшний день, в Украине уже нет веерных отключений, это свидетельствует о высокой организованности и профессионализме украинских энергетиков.

Иван Плачков обращает внимание владельцев домов, а также жильцов многоквартирных домов – если случится так, что отопление не будет в минусовую температуру, то нужно организовать слив воды из труб, чтобы они не замерзли. Даже если тепло появится – его будет крайне тяжело подавать к потребителям.

Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3-4 месяца.

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