Отток валюты

Оттоквалютыотображается в статистике импорта услуг в разделе "путешествия" платежного баланса. По словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николаевчука в 2022 году этот отток составил около 20 миллиардов долларов, а в прошлом году сумма уменьшилась до 18 миллиардов.

Читайте такжеДоллар на рынке валют: подорожала ли валюта снова

Другой заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что с апреля 2023 года объем расчетов с международными платежными системами составляет примерно 35 миллионов долларов ежедневно, что включает использование карт украинских банков за рубежом.

Важно! В Нацбанке ожидают, что в текущем году объем импорта услуг по статье "путешествия" снизится до 13 миллиардов долларов, что связано с адаптацией украинских мигрантов за рубежом и изменением их налоговой резидентности.

Что касается валютного рынка, то в 2023 году украинские банки импортировали рекордный с 2014 года объем иностранной валюты равный 95 миллиардам долларов по сравнению с 59 миллиардами в 2022 году.

Курс доллара сегодня

По состоянию на 30 января средний курс покупки наличного доллара вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем и составляет 3780 гривен, тогда как средний курс продажи увеличился на 3 копейки и составляет 3835 гривен.

По курсу евро его средний курс покупки увеличился на 10 копеек и теперь составляет 4110 гривен, в то время как средний курс продаж остался неизменным и составляет 4185 гривен.

В валютных обменниках средний курс покупки доллара остался на уровне 38 гривен, а средний курс продажи вырос на 12 копеек и достиг 3845 гривен. Курс евро в обменниках колебался следующим образом: средняя покупка осталась на уровне 4145 гривен, а средняя продажа выросла на 3 копейки и составила 4190 гривен.