Відтік валюти

Відтік валюти відображається у статистиці імпорту послуг у розділі "подорожі" платіжного балансу. За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, у 2022 році цей відтік становив близько 20 мільярдів доларів, а торік сума зменшилась до 18 мільярдів.

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Інший заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що з квітня 2023 року обсяг розрахунків з міжнародними платіжними системами складає приблизно 35 мільйонів доларів щодня, що включає використання карток українських банків за кордоном.

Важливо! У Нацбанку очікують, що у поточному році обсяг імпорту послуг за статтею "подорожі" знизиться до 13 мільярдів доларів, що пов'язано з адаптацією українських мігрантів за кордоном та зміною їх податкової резидентності.

Щодо валютного ринку, у 2023 році українські банки імпортували рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, рівний 9,5 мільярдам доларів, у порівнянні з 5,9 мільярдами у 2022 році.

Курс долара сьогодні

Станом на 30 січня середній курс купівлі готівкового долара зріс на 10 копійок порівняно з попереднім днем і складає 37,80 гривні, тоді як середній курс продажу збільшився на 3 копійки та становить 38,35 гривні.

Щодо курсу євро, його середній курс купівлі збільшився на 10 копійок і тепер складає 41,10 гривні, в той час, як середній курс продажу залишився незмінним і становить 41,85 гривні.

У валютних обмінниках середній курс купівлі долара залишився на рівні 38 гривень, а середній курс продажу зріс на 12 копійок і досяг 38,45 гривні. Курс євро в обмінниках коливався наступним чином: середня купівля залишилася на рівні 41,45 гривні, а середній продаж зріс на 3 копійки та склав 41,90 гривні.