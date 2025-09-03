"Пакет школьника" – это адресная денежная помощь для нынешних первоклассников в Украине. Однако возникает вопрос, имеет ли значение для получения средств материальное положение семьи.

Может ли состоятельная семья получить "Пакет школьника"?

"Пакет школьника" доступен для оформления с 18 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В ведомстве утверждают, что единовременная денежная помощь в рамках программы "Пакет школьника" предоставляется независимо от материального положения семьи, поскольку она поддержкой тех детей, кто идет в первый класс в новом учебном году.

То есть, при назначении помощи не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи или наличие других льгот и социальных выплат в семье.

Что такое "Пакет школьника"? "Пакет школьника" – это единовременная выплата на каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс. После открытия Дія.Карты 5 000 грн от государства можно будет потратить на самое необходимое для школьника: канцелярию, одежду и обувь.

Где и как оформить "Пакет школьника"?

Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь. Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.

Инструкция для подачи заявления через Дію:

Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника"; Выберите ребенка, на которого оформляете заявление. Выберите или откройте Дія.Карту для выплат. Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.

Что известно о "Пакете школьника"?