Рада планирует запретить исполнителям удерживать средства из "Пакета школьника"
- Верховная Рада Украины разработала законопроект №14337, который запрещает исполнителям взимать средства с одноразовой денежной помощи "Пакет школьника".
- Законопроект предусматривает изменение статьи 73 закона "Об исполнительном производстве", чтобы защитить социальные выплаты от взыскания.
Верховная Рада Украины хочет защитить одноразовую денежную выплату по программе "Пакет школьника" от исполнителей. Для этого уже разработали соответствующий законопроект №14337.
Как предлагают защитить выплаты от исполнителей?
В законопроекте предлагают внести изменения в статью 73 закона "Об исполнительном производстве" и включить "Пакет школьника" к выплатам, на которые не может распространяться взыскание, передает 24 Канал со ссылкой на сайт ВР.
Изменения предусматривают дополнения к части первой этой статьи. Новым пунктом хотят запретить государственным исполнителям взимать средства с единовременной денежной помощи, которая предназначена для социальной защиты ребенка и семьи.
Такие выплаты в том числе включают помощь ученикам первых классов по программе "Пакет школьника".
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в законе "Об исполнительном производстве" среди выплат, с которых не могут взимать средства, отсутствует денежная помощь ученикам первых классов.
Отсутствие нормативного регулирования данного вопроса может приводить к наложению исполнителем ареста на счета, открыты для получения единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" (при наличии исполнительного производства) и невозможности родителями вовремя использовать предоставленные государством средства на нужды детей,
– говорится в записке.
Поэтому инициаторы законопроекта предлагают уточнить соответствующую часть закона, учитывая целевой характер и социальную значимость "Пакета школьника" для украинских семей.
Что известно о "Пакете школьника"?
В этом году в июле в Украине ввели новую единовременную выплату от государства – "Пакет школьника", сообщили в правительстве. Это денежная помощь для семей первоклассников в размере 5 тысяч гривен.
Средства предусмотрены на покупку необходимых вещей для ребенка в школу:
- детской одежды и обуви;
- книг;
- канцелярских принадлежностей.
Программа "Пакет школьника" распространяется на всех первоклассников. То есть семьям, которые имеют нескольких детей, идущих в первый класс, выплаты начислили на каждую.
Подать заявку на "Пакет школьника" украинцы имели возможность до 15 ноября 2025 года через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Обратите внимание! Денежную помощь зачислили на Дія.Карту или на банковскую карту, указанную в заявлении в ПФУ.
Что еще нужно знать о программе?
Использовать помощь в рамках программы "Пакет школьника" можно в течение 180 дней после ее начисления. Деньги предоставляются в безналичной форме и доступны для использования как в обычных магазинах, так и онлайн.
Выплаты получают родители или законные представители детей, которые в 2025 году пошли в первый класс, независимо от того, посещает ли ребенок государственную или частную школу. Предоставленная помощь не влияет на назначение жилищных субсидий или других социальных выплат.
Отказ в выплате могли получить семьи, которые находятся за рубежом, а также в случае отчисления ребенка или перевода его в другое учебное заведение.