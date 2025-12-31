Как предлагают защитить выплаты от исполнителей?

В законопроекте предлагают внести изменения в статью 73 закона "Об исполнительном производстве" и включить "Пакет школьника" к выплатам, на которые не может распространяться взыскание, передает 24 Канал со ссылкой на сайт ВР.

Изменения предусматривают дополнения к части первой этой статьи. Новым пунктом хотят запретить государственным исполнителям взимать средства с единовременной денежной помощи, которая предназначена для социальной защиты ребенка и семьи.

Такие выплаты в том числе включают помощь ученикам первых классов по программе "Пакет школьника".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в законе "Об исполнительном производстве" среди выплат, с которых не могут взимать средства, отсутствует денежная помощь ученикам первых классов.

Отсутствие нормативного регулирования данного вопроса может приводить к наложению исполнителем ареста на счета, открыты для получения единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" (при наличии исполнительного производства) и невозможности родителями вовремя использовать предоставленные государством средства на нужды детей,

– говорится в записке.

Поэтому инициаторы законопроекта предлагают уточнить соответствующую часть закона, учитывая целевой характер и социальную значимость "Пакета школьника" для украинских семей.

Что известно о "Пакете школьника"?

В этом году в июле в Украине ввели новую единовременную выплату от государства – "Пакет школьника", сообщили в правительстве. Это денежная помощь для семей первоклассников в размере 5 тысяч гривен.

Средства предусмотрены на покупку необходимых вещей для ребенка в школу:

детской одежды и обуви;

книг;

канцелярских принадлежностей.

Программа "Пакет школьника" распространяется на всех первоклассников. То есть семьям, которые имеют нескольких детей, идущих в первый класс, выплаты начислили на каждую.

Подать заявку на "Пакет школьника" украинцы имели возможность до 15 ноября 2025 года через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Денежную помощь зачислили на Дія.Карту или на банковскую карту, указанную в заявлении в ПФУ.

