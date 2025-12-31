Як пропонують захистити виплати від виконавців?

У законопроєкті пропонують внести зміни до статті 73 закону "Про виконавче провадження" та включити "Пакунок школяра" до виплат, на які не може розповсюджуватися стягнення, передає 24 Канал з посиланням на сайт ВР.

Зміни передбачають доповнення до частини першої цієї статті. Новим пунктом хочуть заборонити державним виконавцям стягувати кошти з одноразової грошової допомоги, яка призначена для соціального захисту дитини та сім'ї.

Такі виплати у тому числі включають допомогу учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі у законі "Про виконавче провадження" серед виплат, з ких не можуть стягувати кошти, відсутня грошова допомога учням перших класів.

Відсутність нормативного регулювання даного питання може призводити до накладення виконавцем арешту на рахунки, відкриті для отримання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" (у разі наявності виконавчого провадження) та неможливості батьками вчасно використати надані державою кошти на потреби дітей,

– йдеться у записці.

Тому ініціатори законопроєкту пропонують уточнити відповідну частину закону, враховуючи цільовий характер та соціальну значущість "Пакунка школяра" для українських родин.

Що відомо про "Пакунок школяра"?

Цьогоріч у липні в Україні запровадили нову одноразову виплату від держави – "Пакунок школяра", повідомили в уряді. Це грошова допомога для сімей першокласників у розмірі 5 тисяч гривень.

Кошти передбачені на купівлю необхідних речей для дитини до школи:

дитячого одягу та взуття;

книжок;

канцелярського приладдя.

Програма "Пакунок школяра" розповсюджується на всіх першокласників. Тобто родинам, які мають кількох дітей, що йдуть у перший клас, виплати нарахували на кожну.

Подати заявку на "Пакунок школяра" українці мали змогу до 15 листопада 2025 року через застосунок Дія або ж у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Зауважте! Грошову допомогу зарахували на Дія.Картку або на банківську картку, вказану у заяві до ПФУ.

Що ще потрібно знати про програму?