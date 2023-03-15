Пенсии им не поднимут: кого обошла индексация в марте

Индексация этого года повысила пенсии украинцев на 19,7%. Кроме того, впервые были проиндексированы даже минимальные пенсии, хотя раньше этого не делали. Однако есть такие категории пенсионеров, которых не коснулась индексация.

Мартовая индексация не для всех

В Минсоцполитике сообщили, что мартовская индексация не предусмотрена для всех. Соответственно, определенным категориям не следует ожидать дополнительных доплат к пенсиям.

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К таким лицам относятся:

продолжающие работать и имеющие небольшой страховой стаж, а размер пенсионной выплаты не достигает 2,1 тысячи гривен;

бывшие работники прокуратуры;

получающие пенсии, превышающие максимальный размер, определенный законом;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе бывшие судьи.

Часть пенсионеров получат повышение не в марте, а в апреле и июле

Те, кто не получит индексацию в марте, могут рассчитывать на определенное повышение пенсий в следующий месяц и летом.

По данным Минсоцполитики, с 1 апреля автоматический перерасчет пенсий получат работающие пенсионеры. То есть где-то 600 тысяч украинцев.

С 1 июля получат повышение государственные служащие, работники органов местного самоуправления. Их размер пенсий тоже повысит на 19,7%. То есть они получат так же, как и те, что получат индексацию в этом месяце.

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Разница между индексацией и перерасчетом пенсий

Как ранее объясняла заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, индексация и перерасчет пенсии – это не одно и тоже.

что перерасчет происходит, когда изменяется какое-либо из условий, учитываемое при начислении пенсии, например, денежное довольствие или учитываемый стаж;

В то же время индексация корректирует размер пенсии в соответствии с размером инфляции в стране и уровнем роста средней заработной платы за предыдущие годы.