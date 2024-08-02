Какие пенсии у Афганцев
Поскольку пенсии ветеранов войны в Афганистане и других лиц со статусом участников боевых действий регулируются одним законодательством, то пенсии рассчитываются им на общих основаниях.
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В Украине пенсия для ветеранов Афганистана начисляется по общим правилам, как и пенсия по возрасту. Она зависит от стажа и размера заработной платы.
Минимальный размер пенсии участника боевых действий составляет 4 958 гривен.
Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные выплаты:
І группа – 15 347 гривен;
ІІ группа – 12 396 гривен;
ІІІ группа – 8 500 гривен.