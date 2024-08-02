Какие пенсии у Афганцев

Поскольку пенсии ветеранов войны в Афганистане и других лиц со статусом участников боевых действий регулируются одним законодательством, то пенсии рассчитываются им на общих основаниях.

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В Украине пенсия для ветеранов Афганистана начисляется по общим правилам, как и пенсия по возрасту. Она зависит от стажа и размера заработной платы.

Обратите внимание! Зарплата определяется по данным об уплате страховых взносов с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Минимальный размер пенсии участника боевых действий составляет 4 958 гривен.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные выплаты:

І группа – 15 347 гривен;

ІІ группа – 12 396 гривен;

ІІІ группа – 8 500 гривен.

Важно! Инвалидность дает право на пенсию независимо от возраста.