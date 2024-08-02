Які пенсії в Афганців
Оскільки пенсії ветеранів війни в Афганістані та інших осіб зі статусом учасників бойових дій регулюються одним законодавством, то пенсії розраховуються їм на загальних підставах.
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В Україні пенсія для ветеранів Афганістану нараховується за загальними правилами, як і пенсія за віком. Вона залежить від стажу та розміру заробітної плати.
Мінімальний розмір пенсії учасника бойових дій становить 4 958 гривень.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені мінімальні виплати:
І група – 15 347 гривень;
ІІ група – 12 396 гривень;
ІІІ група – 8 500 гривень.