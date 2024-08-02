Які пенсії в Афганців

Оскільки пенсії ветеранів війни в Афганістані та інших осіб зі статусом учасників бойових дій регулюються одним законодавством, то пенсії розраховуються їм на загальних підставах.

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В Україні пенсія для ветеранів Афганістану нараховується за загальними правилами, як і пенсія за віком. Вона залежить від стажу та розміру заробітної плати.

Зауважте! Зарплата визначається за даними про сплату страхових внесків з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Мінімальний розмір пенсії учасника бойових дій становить 4 958 гривень.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені мінімальні виплати:

І група – 15 347 гривень;

ІІ група – 12 396 гривень;

ІІІ група – 8 500 гривень.

Важливо! Інвалідність дає право на пенсію незалежно від віку.