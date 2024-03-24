Если нет стажа

Для тех, кто не собрал необходимых 15 лет стажа для официального выхода на пенсию, существует возможность получения минимальной пенсии, привязанной к уровню прожиточного минимума, который сейчас составляет 2 361 гривну. Эта пенсия станет доступной не в 60, а в 63 года.

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Лица, которые вообще не имеют страхового стажа, смогут рассчитывать на государственную помощь вместо пенсии. Сумма такой помощи также соответствует прожиточному минимуму и будет выплачиваться с 65 лет.

Важно! Значительных повышений таких выплат в будущем ожидать не стоит, даже с учетом индексации.

Однако после достижения определенного возраста граждане начинают получать надбавки по возрасту. В частности:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Требования к стажу в 2024 году

В Украине, для того, чтобы выйти на пенсию, установлен единый минимальный возраст 60 лет как для мужчин, так и для женщин, при условии наличия необходимого минимума стажа, что ранее составлял 30 лет. Однако с 2024 года требования к стажу выросли до 31 года, и этот показатель будет продолжать увеличиваться в течение следующих лет.

Что такое страховой стаж



Страховой стаж – это время, в течение которого человек платит взносы в Пенсионный фонд, что является обязательным условием для приобретения права на пенсию. Начиная с 2023 года, в Украине ежегодно происходит постепенное увеличение требований к продолжительности страхового стажа.

Важно отметить, что в 2024 году для того, чтобы выйти на заслуженный отдых, украинцам, как мужчинам, так и женщинам, нужно достичь возраста 61 года и иметь не менее 31 года страхового стажа.