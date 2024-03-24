Якщо немає стажу

Для тих, хто не зібрав потрібні 15 років стажу для офіційного виходу на пенсію, є можливість отримання мінімальної пенсії, прив'язаної до рівня прожиткового мінімуму, який наразі становить 2361 гривню. Ця пенсія стане доступна не в 60, а в 63 роки.

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Особи, що взагалі не мають страхового стажу, зможуть розраховувати на державну допомогу замість пенсії. Сума такої допомоги також відповідає прожитковому мінімуму та виплачуватиметься з 65 років.

Важливо! Суттєвих підвищень таких виплат у майбутньому очікувати не варто навіть з огляду на індексацію.

Проте після досягнення певного віку громадяни починають отримувати надбавки за віком. Зокрема:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Вимоги до стажу у 2024 році

В Україні для того, щоб вийти на пенсію, встановлено єдиний мінімальний вік 60 років як для чоловіків, так і для жінок за наявності обов'язкового мінімального стажу, що раніше становив 30 років. Однак із 2024 року вимоги до стажу зросли до 31 року, і цей показник буде збільшуватися протягом наступних років.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж — це час, протягом якого людина сплачує внески до Пенсійного фонду, що є обов'язковою умовою для набуття права на пенсію. Починаючи з 2023 року в Україні кожного року відбувається поступове збільшення вимог до тривалості страхового стажу.

Важливо відзначити, що у 2024 році для того, щоб вийти на заслужений відпочинок, українцям, як чоловікам, так і жінкам, потрібно досягнути віку 61 року і мати не менше 31 року страхового стажу.