Пенсии для ветеранов: какие льготы будут иметь УБД в августе 2025 года

Участники боевых действий в Украине имеют право на пенсию, которая отличается от пенсионного обеспечения других граждан. В частности, в августе бывшие военные смогут воспользоваться рядом льгот.

Когда УБД имеют право выйти на пенсию

Украинское законодательство позволяет участникам боевых действий выйти на заслуженный отдых досрочно. То есть они могут получать пенсию раньше, чем гражданские, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Впрочем для досрочной пенсии в августе 2025 года УБД необходимо достичь определенного возраста и иметь трудовой стаж.

Требования к мужчинам – 55 лет и не менее 25 лет стажа.

Женщинам необходимо достичь 50 лет и иметь не менее 20 лет стажа.

Стоит знать! Весь период военной службы участников боевых действий засчитывают в страховой стаж, стажа работы по специальности и стажа государственной службы. А период службы в зоне боевых действий учтут в стаж в расчете 1 к 3.

Какой размер пенсий для УБД

Размер пенсии участников боевых действий рассчитывают индивидуально. Он зависит от таких факторов:

продолжительности страхового стажа или выслуги лет;

размера денежного обеспечения, с которого были уплачены страховые взносы.

Если УБД имеет полную выслугу лет, то его пенсия может составлять 65% от денежного обеспечения плюс 3% за каждый дополнительный год. При неполной выслуге – 50% от денежного обеспечения.

Важно! Минимальная пенсия для УБД в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас она составляет 5 528 гривен. Если пенсия со всеми доплатами окажется ниже, тогда государство будет выплачивать ежемесячно адресную помощь ветерану.

Какие доплаты для УБД в августе

Также в августе участникам боевых действий предусмотрены дополнительные выплаты:

надбавка в размере 25% от прожиточного минимума, если УБД потерял трудоспособность – 590,25 гривны;

целевая денежная помощь на проживание – 40 гривен;

единовременная выплата ко Дню Независимости Украины – 1 000 гривен.

Следует знать! Для УБД с инвалидностью размер пенсии рассчитывается в процентах от их денежного обеспечения. Он зависит от того, вследствие войны или нет приобретенная инвалидность, а также от группы инвалидности.