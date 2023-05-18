Утратят ли пенсию украинцы за границей: объяснение Минреинтеграции

Украинцы, выехавшие за пределы страны, не потеряют свои пенсии – деньги можно получать с помощью международных переводов. Те же, кто достиг пенсионного возраста, находясь за границей, могут оформить пенсию дистанционно.

Как получать пенсию из Украины

Для пенсионеров, получавших выплаты наличными, предусмотрена возможность выплаты средств международными переводами через Укрпочту, рассказали в Минреинтеграции. Для этого нужно будет отправить по почте соответствующее заявление.

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Впрочем, сделать это смогут не все. Как отметили в ведомстве, осуществить перевод через Укрпочту можно только при наличии у компании соответствующей возможности в стране пребывания пенсионера.

Как оформить пенсию, находясь за границей

Те же украинцы, которые достигли пенсионного возраста, находясь за пределами страны, могут оформить пенсии дистанционно – при помощи вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.

Прежде всего нужно выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". После чего:

ознакомиться с информацией на экране и перейти по ссылке "Вход";

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) войти в личный кабинет;

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

согласиться на дистанционное информирование – выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;

выбрать вид пенсии – например, "Пенсия по возрасту";

заполнить анкету;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

прикрепить скан-копии документов, перечень которых будет представлен перед формированием заявления.

Обратите внимание! Работа за границей учитывается в стаже в Украине. Однако это зависит от страны пребывания.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Заявление нужно:

подписать – с помощью КЭП;

отправить в Пенсионный фонд – нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Важно! В случае необходимости, внесенные в заявление данные можно отредактировать.

Некоторые украинцы могут потерять пенсии

В то же время, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет, потеряют свою пенсию.

Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:

валидацию данных;

персональные данные пенсионеров;

правомерность выплаты пенсии по закону.

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