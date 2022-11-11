Пенсии с 1 декабря возрастут: сколько будут получать украинские пенсионеры
С 1 декабря 2022 возрастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Соответственно, минимальная пенсия в этом году повысится тоже.
Какой будет пенсия в декабре
В декабре прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине вырастет до 2093 гривен. Поскольку минимальная пенсия привязана к этому показателю, она также повысится.
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- Минимальная пенсия составит 2093 гривны;
- Максимальная – 20 930 гривен.
Пенсионные надбавки получат и следующие категории населения:
- пенсии за особые заслуги перед Украиной,
- минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,
- повышение ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований,
- государственная адресная помощь по уходу лицам с инвалидностью в результате войны и надбавку, на иждивенцев "военным" пенсионерам,
- минимальные пенсионные выплаты шахтерам.
Индексация социальных выплат с 1 декабря
Изменятся не только пенсии, но и размер алиментов на детей, выплаты на ребенка, пособие по безработице и т.д.
- Выплаты на детей (до 6 лет) – 2272 гривен.
- Выплаты на детей (до 18 лет) – 2833 гривен.
- Выплаты трудоспособным лицам – 2684 гривен.
- По потере трудоспособности – 2093 гривен.
Что будет с пенсиями в 2023 году
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.
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Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%. По словам Музыченко, это достаточно мало, однако именно столько государство может себе позволить.