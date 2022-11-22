Пенсии с 1 декабря возрастут: кому пересчитают выплаты
22 ноября 2022 , 13:20Читати новину українською
С 1 декабря прожиточный минимум в Украине вырастет до 2093 гривен для нетрудоспособных граждан. Вместе с тем возрастут и пенсии украинцев – второй месяц подряд.
Повышение выплат составят максимально 660 гривен к самой большой пенсии. Также увеличатся надбавки за донорство и другие заслуги.
Интересно Пенсии с 1 октября выросли: на сколько и для кого
На сколько пенсии вырастут в декабре
- Минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличится на 66 гривен до 2093 гривен;
- Минимальная пенсия шахтерам увеличится на 198 гривен до 6279 гривен;
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца повысится на 132 гривны до 4186 гривен;
- Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысится на сумму от 138 до 429 гривен
- Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны возрастут на сумму от 6,6 до 33 гривен
- Повышение жертв нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований вырастет на сумму от 16,50 гривен до 33 гривен
- Пенсии за особые заслуги перед Украиной увеличатся на 13,20 до 26,40 гривен
- Максимальный размер пенсии увеличится на 660 гривен – до 20 930 гривен
- Прибавки донорам увеличатся на 8,10 гривен до 250 гривен
Что будет с пенсиями в 2023 году
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал , что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пенсии в следующем году будут проиндексированы.