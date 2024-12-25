Какие пенсии имеют военнослужащие в Украине

Военнослужащие, которые защищали суверенитет Украины, имеют право на государственную поддержку, в частности в форме пенсионных выплат. Среди основных видов выплат: пенсия за выслугу лет, выплаты в связи с инвалидностью, а также пенсия в случае потери кормильца.

Пенсия за выслугу лет

Украинские военные могут получать пенсии за выслугу лет, которые регулируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют военные, которые на момент увольнения со службы накопили необходимый стаж. Для увольнений, произошедших с 1 октября 2020 года, обязательный календарный стаж составляет 25 лет.

Также на такую пенсию могут претендовать военнослужащие, которые завершили службу после достижения 45-летнего возраста, при условии наличия 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев были отданы военной службе.

Военнослужащие с выслугой от 20 лет могут получать пенсию в соответствии со следующими условиями:

20 лет службы – выплата составляет 50% от суммы денежного обеспечения.

– выплата составляет 50% от суммы денежного обеспечения. Уволенные по возрасту или по состоянию здоровья (а также те, кто оставил службу в полиции или Службе судебной охраны на основании определенных законодательством пунктов) – 55% от денежного обеспечения.

(а также те, кто оставил службу в полиции или Службе судебной охраны на основании определенных законодательством пунктов) – 55% от денежного обеспечения. За каждый год выслуги свыше 20 лет – добавляется 3% к расчетной сумме.

Пенсии для военных со страховым стажем 25 лет и более

Для лиц, которые имеют страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев приходятся на службу:

Базовая выплата составляет 50% от денежного обеспечения.

За каждый дополнительный год стажа свыше 25 лет – добавляется 1%.

Максимальная пенсия за выслугу лет не может превышать 70% денежного обеспечения. В то же время для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, установлены специальные условия:

Категория 1 – 100% от денежного обеспечения.

Категория 2 – 95%.

Пенсионные выплаты для военных с инвалидностью

Военнослужащие, которые получили инвалидность, имеют право на пенсию, если:

Инвалидность наступила во время прохождения службы или в течение трех месяцев после увольнения.

или в течение трех месяцев после увольнения. По истечении трех месяцев после увольнения, но из-за заболевания, травмы, ранения, контузии или увечья, возникших во время службы, пребывания в плену или заложниках, при условии, что лицо не совершило преступления против мира и человечества.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

I группа – 100% денежного обеспечения.

– 100% денежного обеспечения. II группа – 80%.

– 80%. III группа – 60%.

Если инвалидность не связана с выполнением военных обязанностей, размер пенсионных выплат составляет:

I группа – 70%.

– 70%. II группа – 60%.

– 60%. III группа – 40% от денежного обеспечения.

Пенсионные выплаты в случае потери кормильца

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют:

Члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, если смерть кормильца наступила:

во время прохождения службы;

не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

позднее трех месяцев, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время службы.

Семьи пенсионеров из числа военнослужащих или лиц, которые имели право на пенсию по этому закону, если кормилец умер:

в период получения пенсии;

не позднее 5 лет после прекращения выплат пенсии.

Размер пенсионных выплат: