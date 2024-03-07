Самые большие пенсии в Хмельницкой области

В Хмельницкой области проживает 359 303 пенсионера, среди которых наименьшая выплата составляет 2 093 гривны. Однако самые высокие пенсионные выплаты получают бывшие судьи:

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194 748,05 гривны в месяц;

183 192,67 гривны в месяц;

180 247,62 гривны в месяц;

166 825,23 гривны в месяц;

162 864,26 гривны в месяц.

Только 3 712 пенсионеров в Хмельницком получают выплаты более 10 тысяч гривен. В ПФУ отметили, что пенсия зависит от страхового стажа и зарплаты.

Самые высокие средние выплаты получают в Шепетовском районе – 4 222,23 гривны и Нетишинском городском совете – 6 905,50 гривны.

Предоставленная информация касается только лиц, которые получают пенсионные выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Предоставить информацию о лицах, которые получают пенсионные выплаты по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, высвобожденных с военной службы, и некоторых других лиц" пока невозможно, в связи с отсутствием технической возможности,

– написали в ПФУ.

Зато 12 568 человек получают минимальную пенсию – 2 093 гривны. А еще 2 730 человек получают выплаты ниже прожиточного минимума - 1 252,34 гривны.