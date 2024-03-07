Найбільші пенсії у Хмельницькій області

У Хмельницькій області проживає 359 303 пенсіонери, серед яких найменша виплата становить 2 093 гривні. Проте найвищі пенсійні виплати отримують колишні судді:

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194 748,05 гривні на місяць;

183 192,67 гривні на місяць;

180 247,62 гривні на місяць;

166 825,23 гривні на місяць;

162 864,26 гривні на місяць.

Лише 3 712 пенсіонерів у Хмельницькому отримують виплати понад 10 тисяч гривень. У ПФУ наголосили, що пенсія залежить від страхового стажу та зарплати.

Найвищі середні виплати отримують у Шепетівському районі – 4 222,23 гривні та Нетішинській міській раді – 6 905,50 гривні.

Надана інформація стосується лише осіб, які отримують пенсійні виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Надати інформацію щодо осіб, які отримують пенсійні виплати за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, вивільнених з військової служби, та деяких інших осіб" наразі неможливо, у зв’язку з відсутністю технічної можливості,

– написали у ПФУ.

Натомість 12 568 людей отримують мінімальну пенсію – 2 093 гривні. А ще 2 730 людей отримують виплати нижче прожиткового мінімуму — 1 252,34 гривні.