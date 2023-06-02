Изменения для пенсионеров в июне: на какие выплаты можно рассчитывать

2 июня 2023, 12:10
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В июне некоторых групп пенсионеров ожидает солидная надбавка к выплатам. В первую очередь, свои деньги получат ту, кому задержали средства, но доплатят не только им.

Кто получит три доплаты сразу

В апреле для работающих пенсионеров, имеющих не менее 35 лет стажа и получавших выплаты в размере не менее 7 000 гривен, повысили выплаты. Сумма доплат может составлять до 1200 гривен.

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Напомним! Тогда выплатить деньги пенсионерам не удалось, потому что были определенные задержки в поступлении информации в ПФУ. Поэтому в июне пенсионеры получат выплаты сразу за 3 месяца. апрель, май и июнь.

Как посчитать свою доплату

Чтобы счесть размер своего повышения, нужно увеличенный на два года стаж в годах, умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.

Также пересчет коснулся:

  • тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;
  • тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Кто еще получит доплаты

Также в июне свои ежемесячные доплаты получат пенсионеры, достигшие определенного возраста. Распределение сумм выглядит так:

  • 70 лет – 300 гривен;
  • 75 – 80 лет – 456 гривен;
  • 80 лет – 570 гривен.
Обратите внимание! Такие доплаты доступны только тем пенсионерам, которые получают выплаты ниже 10 340 гривен, но имеют соответствующий стаж.

Пенсионеров ждет большая доплата в августе

Ко Дню Независимости ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат значительную единовременную доплату. Пока ее точный размер не известен, но он вряд ли будет меньше, чем в 2021 году.

Тогда выплаты выглядели следующим образом:

  • лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
  • II группы – 3 906 гривен;
  • III группы – 3391 гривны;
  • участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;
  • членам семей погибших – 966 гривен;
  • участникам войны – 612 гривны.
Автор: Тетяна Стельмах