Доплаты в более 800 гривен: кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавки

17 мая 2023, 12:46
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Источник:

Соцплатформа

Украинские пенсионеры, награжденные военными орденами и медалями, имеют право на значительную доплату к пенсии. У некоторых ее размер может превышать 800 гривен.

От чего зависит размер доплаты

По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" размер доплат пенсионерам с военными наградами составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.

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Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем, как отмечают аналитики Соцплатформы, это касается как советских наград, так и современных украинских.

Кому повысят пенсии

В то же время, ряд категорий украинских пенсионеров в 2023 году будет получать доплаты по возрасту. Речь идет о:

  • пенсионерах, которым исполнилось 80 лет и больше – для них предусмотрена доплата до 570 гривен;
  • пенсионерах в возрасте 75 – 80 лет – до 456 гривен;
  • а пенсионерах в возрасте 70 – 75 лет – до 300 гривен.

Кто может потерять пенсию

Кроме этого, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет – потеряют свою пенсию.

Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:

  • валидацию данных;
  • персональные данные пенсионеров;
  • правомерность выплаты пенсии по закону.

Соответственно, пенсию могут отменить, если:

  • есть ошибка в фамилии;
  • человек получал выплаты по фальшивым документам;
  • если гражданин некоторое время жил за границей;
  • если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев;
  • если гражданин-переселенец и сменил место жительства.
Автор: Роман Костюченко