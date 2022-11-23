Что будет с пенсиями военных с 1 декабря

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, поэтому вырастет и минимальная пенсия для украинцев.

Минимальная пенсия вырастет на 66 гривен (до 2093 гривен), а максимальная – на 660 гривен (до 20 930 гривен).

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Военные пенсии в декабре

Минимальная пенсия для инвалидов составит 4396 гривен, а военным по инвалидности – 6532,50 гривен.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца повысится на 132 гривны до 4186 гривен;

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысится на сумму от 138 до 429 гривен

Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны возрастут на сумму от 6,6 до 33 гривен

Какие пенсии получают военнослужащие

Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту: пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия, если стаж 20 лет и старше;

Военнослужащие, ушедшие в отставку по возрасту или состоянию здоровья: 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет - 3% соответствующих сумм денежного довольствия;

Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более: 50% сумм денежного довольствия, а также 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.

Максимальная пенсия у военнослужащего не должна превышать 70% сумм денежного довольствия. Следовательно, в этом году она составляет не больше 20 930 гривен.

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Сколько средств потратят на пенсии в 2023 году

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.

Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%. По словам Музыченко, это достаточно мало, однако именно столько государство может себе позволить.