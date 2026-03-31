Пенсия в сумме 15 тысяч гривен: кто может получить такую выплату в 2026 году
- Размер пенсии в Украине зависит от заработной платы и страхового стажа, рассчитывается по формуле П = Зп х Кс.
- Для получения пенсии в 15 тысяч гривен необходимо иметь зарплату 60 тысяч гривен и стаж 25 лет.
На сумму пенсии в Украине очень влияет размер заработной платы, которую человек получает в течение жизни. Также следует учитывать и страховой стаж, который заработал человек.
Как рассчитывается размер пенсии?
Все эти показатели важны для расчета пенсионной выплаты, о чем сообщает Пенсионный фонд.
Формула сейчас такова: П = Зп х Кс. Она актуальна и по состоянию на 2026 год.
- П означает размер пенсии в национальной валюте, то есть гривнах.
- Зп – это заработная плата (доход человека) застрахованного лица, с которой пенсия и исчисляется пенсия (тоже в гривнах).
- Последний показатель формулы – это Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Напомним! В этом году изменились условия выхода на пенсию. Чтобы выйти на отдых в 60 лет, следует иметь не менее 33 лет страхового стажа. В то же время в 63 года - не менее 23 лет, а в 65 лет не менее 15 лет.
Кто может получить пенсию в размере 15 тысяч гривен?
Итак, благодаря расчету можно узнать, какой человек может получить пенсию в размере 15 тысяч гривен. Например, лицо имеет стаж в размере 25 лет, а его зарплата составляла 60 тысяч гривен.
Таким образом, 60 000 × 0,25. А 25% от 60 тысяч гривен – это как раз 15 тысяч гривен.
Обратите внимание! Чтобы не потерять стаж до 2004 года, украинцы должны оцифровать бумажные трудовые книжки. Данные из книжек должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц до 10 июня 2026 года. Это человек может сделать самостоятельно, или же попросить об оцифровке работодателя. Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Что еще следует знать о стаже в Украине?
- Период прохождения военной службы во время мобилизации в Украине учитывается при формировании стажа. Из стажа в частности не исключается то время, когда человек находится в плену.
- В то же время украинцы, чей страховой стаж составляет менее 15 лет, не смогут получить пенсию. По достижении 65 лет они могут получить социальную помощь.