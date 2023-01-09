За что могут урезать пенсию

В Украине, согласно законодательству, могут отчислить из пенсии некоторую суммы. Это происходит в случаях, когда нужно выплатить возмещение ущерба, нанесенного пенсионером, содержание семье, то есть алименты, или возврат полученных лишних сумм заработной платы.

Урезание пенсии: при каких обстоятельствах такое возможно

Вычесть из пенсии могут только на основании судебных решений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других документов.

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В Пенсионном фонде сообщают, что размер отчисления из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. По закону может быть отчислено не более 50% пенсии:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Новые правила выхода на пенсию

Из других видов взысканий может быть отчислено

Напоминаем, что в 2023 году минимальная пенсия составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 920 гривны.

Согласно изменениям с 1 января, чтобы выйти на пенсию в этом году нужно иметь страховой стаж не менее 30 лет. Если же стажа не хватает, выйти на пенсию удастся в 63 и 65 лет.

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Стоит отметить, что украинцы смогут докупить страховой стаж: