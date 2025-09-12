Какая будет пенсия, если проработал всего 20 лет
- В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 32 года стажа, в 63 года - 22 года, а в 65 лет - 15 лет.
- С 20 годами стажа можно выйти на пенсию только в 65 лет.
При расчетах пенсии, учитывается только количество официального стажа. То есть того, который удалось подтвердить, например, записями в трудовой книжке.
Можно ли выйти на пенсию с 20 годами приобретенного стажа?
Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Минимум стажа для выхода на заслуженный отдых зависит от возраста, сообщает 24 Канал.
В 2025 году, чтобы уйти на пенсию, нужно иметь:
- если выходить на заслуженный отдых в 60 лет – минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
То есть, при 20 годах стажа, человек сможет уйти на пенсию только в 65 лет.
Какой будет размер пенсии при 20 годах стажа?
Рассмотрим ситуацию, где лицо выходит на пенсию на общих условиях в 65 лет, при доходе – 10 тысяч гривен. Согласно указанным данным, пенсия такого гражданина должна была бы составить примерно – 2 454 гривен.
Какая пенсия, если проработал 20 лет и не имеешь больше стажа
В реальности же, выплата пенсионера будет больше. Дело в том, что эту пенсию "дотянут" до минимума, установленного для такого лица, по состоянию на сейчас это – 3 038 гривен.
Заметьте! Расчеты проводились через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать пенсионерам о выплатах в 2025 году?
До конца 2025 года не планируется новой пенсионной индексации. Последний такой перерасчет происходил в марте. Новая индексация, по плану, состоится уже в 2026 году.
Часть украинцев может получить специальную возрастную доплату к пенсии в сентябре. На нее имеют право лица старше 70 лет. Размер этой доплаты зависит от возраста пенсионера и варьируется в пределах 300 – 570 гривен.
Пенсионеры могут изменить способ получения пенсии. То есть, например, средства лицу будут поступать не через "Укрпочту", а на банковский счет.