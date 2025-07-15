Вырастет ли пенсия в Украине после повышения минималки

В 2026 году в Украине должна вырасти зарплата и прожиточный минимум. Вместе с этими выплатами, вероятно, должна вырасти и пенсия.

Как вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум?

Рост выплат в 2026-2028 годах предусматривает Бюджетная декларация, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Минималка вырастет:

в 2026 году – до 8 688 гривен;

в 2027 году – до 9 374 гривен;

в 2028 году – до 10 059 гривен.

Зато прожиточный минимум увеличат:

в 2026 году – до 2 564 гривен;

в 2027 году – до 2 715 гривен;

в 2028 году – до 2 859 гривен.

Повлияет ли повышение минимальной зарплаты на размер пенсий?

В Украине размер пенсии по возрасту зависит от количества страхового стажа и зарплаты, однако не может быть ниже прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Поэтому, ввиду увеличения размера прожиточного минимума, размер пенсий также может измениться.

Также декларация предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта и проведение необходимых мероприятий для внедрения второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.