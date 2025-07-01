Как вырастет пенсия для людей со II группой инвалидности в июле 2025 года

Пенсии по инвалидности летом не будут расти. Эти выплаты и в дальнейшем будут определяться индивидуально, с учетом всех обстоятельств.

Как определяется пенсия по инвалидности

На пенсию по инвалидности влияют возраст, обстоятельства приобретения инвалидности, выплата по возрасту и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как возрастная пенсия влияет на выплату по инвалидности:

граждане с инвалидностью I группы должны получить – 100% пенсии по возрасту;

инвалидностью II группы – 90%;

инвалидностью III группы – 50%.

Какая минимальная пенсия по инвалидности сейчас

На размер минимальной пенсии по инвалидности для людей со II группой влияет обстоятельство: работает ли это лицо: