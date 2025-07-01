Как вырастет пенсия для людей со II группой инвалидности в июле 2025 года
- Пенсии по инвалидности летом 2025 года не будут расти.
- Минимальная пенсия по инвалидности для II группы зависит того трудоустроено ли лицо: 2 520 грн это минимум для неработающих, 2 093 грн – для работающих.
Пенсии по инвалидности летом не будут расти. Эти выплаты и в дальнейшем будут определяться индивидуально, с учетом всех обстоятельств.
Как определяется пенсия по инвалидности
На пенсию по инвалидности влияют возраст, обстоятельства приобретения инвалидности, выплата по возрасту и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
Как возрастная пенсия влияет на выплату по инвалидности:
- граждане с инвалидностью I группы должны получить – 100% пенсии по возрасту;
- инвалидностью II группы – 90%;
- инвалидностью III группы – 50%.
Какая минимальная пенсия по инвалидности сейчас
На размер минимальной пенсии по инвалидности для людей со II группой влияет обстоятельство: работает ли это лицо:
- лица с инвалидностью II группы, которые не работают, должны получать не менее 2 520 гривен;
- если же такие лица работают, их минимальная пенсия будет составлять уже – 2 093 гривны.