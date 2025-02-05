Как УБД досрочно выйти на пенсию

Участники боевых действий в Украине имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Размер выплаты зависит от двух факторов.

Досрочная пенсия для УБД

Речь идет о продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно украинскому законодательству, УБД могут выйти на пенсию:

по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет% женщинами - 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В частности к пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат.

Как УБД оформить досрочную пенсию

Для оформления пенсии участникам боевых действий следует предоставить такие оригиналы документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате (денежное обеспечение) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Важно! Заявление о назначении или перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами вебпортала электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.