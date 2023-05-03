Украинцы могут получать польскую пенсию: что для этого нужно и кто может рассчитывать
Источник:ZUS
Польша и Украина признают стаж работы граждан по определению пенсионных прав. Таким образом, украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию. Впрочем, чтобы получить ее нужно соответствовать определенным требованиям.
Напомним, что между Украиной и Польшей подписано двустороннее соглашение по социальному обеспечению еще в 2012 году. Следовательно, при определении права на пенсию у граждан учитываются периоды страхового стажа в другой стране.
Читайте также Доплатят 1000 гривен: кому повысят пенсию в июне
Требования к получению польской пенсии
На получение такой пенсии имеют право лица, отвечающие ряду требований:
- возраст для женщин – 60 лет, а для мужчин – 65 лет;
- уплата взносов, а именно социального страхования или пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности в Польше. То есть легальная занятость, например, как работник, подрядчик (zleceniobiorca) или как лицо, ведущее несельскохозяйственную деятельность.
Кроме того, польская пенсия может быть назначена только за приобретенные периоды страхования в Польше. А чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS.
* ZUS – это польская государственная организация, отвечающая за вопросы социального страхования, действующая с 1934 года.
Пенсия меньше минимальной – получи доплату
Если сумма польского ZUS и украинского в сумме ниже минимальной польской пенсии по возрасту для украинца, проживающего в Польше, то лицо может рассчитывать на дополнительную доплату.
Важно, что иностранцы получают минимальную пенсию в Польше в соответствии с требованиями, а именно:
- право на пенсию для иностранцев (т.е. необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж);
- постоянное проживание в Польше;
- право на законное пребывание.
Актуально Пенсии в мае: повысят ли кому выплаты
Сколько получают украинские пенсионеры в других странах
Соглашения о социальном обеспечении Украины заключены с 22 странами:
- Это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Монголия, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Болгария, Эстония, Испания, Португалия и Польша.
К примеру, украинцы имеют право на пенсию наравне с пенсионерами США. Сумма такой пенсии будет зависеть от штата жительства. Минимальная ставка в 2023 году составляет 914 долларов на одного или 1 371 доллар на супругов.