Украинцы могут получать польскую пенсию: что для этого нужно и кто может рассчитывать

Польша и Украина признают стаж работы граждан по определению пенсионных прав. Таким образом, украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию. Впрочем, чтобы получить ее нужно соответствовать определенным требованиям.

Напомним, что между Украиной и Польшей подписано двустороннее соглашение по социальному обеспечению еще в 2012 году. Следовательно, при определении права на пенсию у граждан учитываются периоды страхового стажа в другой стране.

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Согласно этому соглашению, Польша признает стаж работы украинцев в Украине для определения пенсионных прав и наоборот.

Требования к получению польской пенсии

На получение такой пенсии имеют право лица, отвечающие ряду требований:

возраст для женщин – 60 лет, а для мужчин – 65 лет;

уплата взносов, а именно социального страхования или пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности в Польше. То есть легальная занятость, например, как работник, подрядчик (zleceniobiorca) или как лицо, ведущее несельскохозяйственную деятельность.

Обратите внимание, что лица, родившиеся до 1 января 1949 года должны иметь стаж работы: не менее 20 лет для женщин, и не менее 25 лет для мужчин. Впрочем, если стаж нельзя подтвердить документально, пенсия по возрасту будет назначена при наличии не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Кроме того, польская пенсия может быть назначена только за приобретенные периоды страхования в Польше. А чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS.

* ZUS – это польская государственная организация, отвечающая за вопросы социального страхования, действующая с 1934 года.

Пенсия меньше минимальной – получи доплату

Если сумма польского ZUS и украинского в сумме ниже минимальной польской пенсии по возрасту для украинца, проживающего в Польше, то лицо может рассчитывать на дополнительную доплату.

То есть если украинская пенсия составляет 300 злотых, а из Польши – всего 100 злотых, то ZUS выплатят 1 188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту.

Важно, что иностранцы получают минимальную пенсию в Польше в соответствии с требованиями, а именно:

право на пенсию для иностранцев (т.е. необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж);

постоянное проживание в Польше;

право на законное пребывание.

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Сколько получают украинские пенсионеры в других странах

Соглашения о социальном обеспечении Украины заключены с 22 странами:

Это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Монголия, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Болгария, Эстония, Испания, Португалия и Польша.

К примеру, украинцы имеют право на пенсию наравне с пенсионерами США. Сумма такой пенсии будет зависеть от штата жительства. Минимальная ставка в 2023 году составляет 914 долларов на одного или 1 371 доллар на супругов.