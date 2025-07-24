Госслужащий на пенсии: может ли пенсионер остаться на должности

Пенсионер может оставаться на государственной службе после выхода на отдых. Однако есть возрастные ограничения.

Может ли пенсионер работать на госслужбе?

Закон определяет предельный возраст пребывания на госслужбе, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.ua.

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В 2025 году этот предельный возраст составляет 65 лет. Это означает, что при достижении этого возраста госслужащий должен покинуть должность.

Однако украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком на один год с правом повторного назначения. Это решение принимается учреждением и может возобновляться без ограничений по количеству таких назначений.

Закон также предусматривает, что государственный служащий может оставаться в должности после достижения 65 лет с его согласия и решением учреждения но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста.

Такое продление может происходить без необходимости увольнения с должности. После достижения 70-летнего возраста, служащий подлежит окончательному увольнению.

Когда госслужащий может уйти на пенсию?

Право на пенсию государственного служащего имеют:

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на этот день занимали должность государственного служащего;

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на этот день).

Какой размер пенсии у госслужащих?

Государственные служащие в Украине могут получать пенсию в 60% от зарплаты. А лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее госслужащим выплачивали пенсию, размер которой составлял 90% доли зарплаты.