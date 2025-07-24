Может ли пенсионер работать на госслужбе?

Закон определяет предельный возраст пребывания на госслужбе, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.ua.

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В 2025 году этот предельный возраст составляет 65 лет. Это означает, что при достижении этого возраста госслужащий должен покинуть должность.

Однако украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком на один год с правом повторного назначения. Это решение принимается учреждением и может возобновляться без ограничений по количеству таких назначений.

Закон также предусматривает, что государственный служащий может оставаться в должности после достижения 65 лет с его согласия и решением учреждения но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста.

Такое продление может происходить без необходимости увольнения с должности. После достижения 70-летнего возраста, служащий подлежит окончательному увольнению.

Когда госслужащий может уйти на пенсию?

Право на пенсию государственного служащего имеют:

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на этот день занимали должность государственного служащего;

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на этот день).

Какой размер пенсии у госслужащих?

Государственные служащие в Украине могут получать пенсию в 60% от зарплаты. А лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее госслужащим выплачивали пенсию, размер которой составлял 90% доли зарплаты.