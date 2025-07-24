Чи може пенсіонер працювати на держслужбі?

Закон визначає граничний вік перебування на держслужбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал medoc.ua.

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У 2025 році цей граничний вік становить 65 років. Це означає, що при досягненні цього віку держслужбовець має залишити посаду.

Проте українці, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу строком на один рік з правом повторного призначення. Це рішення ухвалюється установою і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень.

Закон також передбачає, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65 років за його згодою і рішенням установи але не довше, ніж до досягнення 70-річного віку.

Таке продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади. Після досягнення 70-річного віку, службовець підлягає остаточному звільненню.

Коли держслужбовець може піти на пенсію?

Право на пенсію державного службовця мають:

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на цей день займали посаду державного службовця;

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на цей день).

Який розмір пенсії у держслужбовців?

Державні службовці в Україні можуть отримувати пенсію у 60% від зарплати. А особам, які на дату звернення за призначенням пенсії не працювали державними службовцями, у розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Права у питанні пенсійних виплат такої категорії осіб дещо скоротили, оскільки раніше держслужбовцям виплачували пенсію, розмір якої становив 90% частки зарплати.