Как переписать пенсию мужа на жену и наоборот

Если один из супругов пенсионеров умер, другой может перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца и получать дополнительные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Закон Украины определяет, что жена или муж, которые достигли пенсионного возраста, относится к нетрудоспособным членам семьи и имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Однако есть условие – на момент смерти одного из супругов они должны были проживать вместе.

Важно! Размер такой пенсии составляет 50 % от пенсии по возрасту умершего супруга (супруги).

Чем подтвердить, что муж или жена были на содержании

Подтверждением содержания может быть справка от органов местной власти. Если эти учреждения отказываются выдавать такую справку, то факт пребывания на иждивении можно установить в судебном порядке.

Для этого гражданин обращается в суд с соответствующим заявлением и прилагает:

Копию свидетельства о смерти кормильца;

Копию свидетельства о браке;

Доказательства, которые подтверждают факт нахождения заявителя на содержании умершего лица (документы, акты, письма делового и личного характера, справку о доходах, справку о размере своей пенсии);

Доказательства, которые устанавливают, что предоставленные заявителю средства были основным и постоянным источником для его существования (квитанции и другие документы, которые свидетельствуют о получении заявителем денежных средств или другой помощи от кормильца; квитанции, которые подтверждают расходы заявителя);

Справку из органов местной власти, что заявитель обращался к ним для получения документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении, однако ему отказали из-за отсутствия сведений о содержании.

После получения справки от местной власти или судебного решения необходимо подать заявление в органы ПФУ.