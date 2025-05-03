Пенсия после 65 лет: какие выплаты получают украинцы

Украинцы, которым в 2025 году исполнилось 65 лет, и которые имеют необходимый страховой стаж, могут получать определенную пенсию. Она должна быть не менее 40% от зарплаты человека.

Пенсии после 65 лет в Украине

Если же сумма будет меньше, то доплату автоматически назначат до соответствующего уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно информации на сайте Пенсионного фонда, право на перерасчет пенсий имеют неработающие пенсионеры:

достигшие 65 лет;

получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;

при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет;

в случае если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, определенной Законом "О государственном бюджете Украины".

Важно! Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.