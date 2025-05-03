Пенсии после 65 лет в Украине
Если же сумма будет меньше, то доплату автоматически назначат до соответствующего уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Согласно информации на сайте Пенсионного фонда, право на перерасчет пенсий имеют неработающие пенсионеры:
- достигшие 65 лет;
- получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;
- при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет;
- в случае если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, определенной Законом "О государственном бюджете Украины".
Важно! Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.