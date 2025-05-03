Пенсії після 65 років в Україні

Якщо ж сума буде менша, то доплату автоматично призначать до відповідного рівня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з інформацією на сайті Пенсійного фонду, право на перерахунок пенсій мають непрацюючі пенсіонери:

які досягли 65 років;

отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а саме: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок – 30 років;

у разі якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом "Про державний бюджет України".

Важливо! Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.