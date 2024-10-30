Какой будет пенсия, если лицо получает минимальную зарплату

Пенсия в Украине определяется количеством лет страхового стажа, размером уплаченных взносов и средней заработной платой за три года перед выходом на пенсию. Поэтому для тех, кто получал минимальную зарплату, пенсия будет невысокой.

Пенсия при минимальной зарплате

Для пенсий, начисленных при минимальной зарплате, выплата составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при условии полного страхового стажа, сообщают в ПФУ.

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Сейчас, при минимальной зарплате 8 000 гривен, пенсия не может быть ниже 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.

Для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих нужного страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые выходят на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенную пенсию.

Интересно! Сейчас в Украине более 10 миллионов пенсионеров, и около 3 миллионов из них получают пенсию в 3 тысячи гривен, что означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую сумму.