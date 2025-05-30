До 10 000 гривен: какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 19 000 гривен

Украинец с зарплатой 19 000 гривен сможет получать пенсию больше средней. Условие – достаточный стаж работы.

Какая пенсия при зарплате 19 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 7 285 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 8 597 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 9 417 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 6 244 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 7 368 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 8 118 гривен.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Вырастет ли средняя пенсия в Украине

В апреле выросла средняя зарплата для начисления пенсий, поэтому есть вероятность, что средний размер пенсии также может вырасти.

26 мая специалисты утвердили показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Он составляет 19 856 гривен. В марте этот показатель составлял 19 430 гривен, поэтому за месяц размер средней зарплаты вырос на 426 гривен.

Среди профессий с доходом выше среднего выделяются:

медиабайеры – 65 000 гривен;

брокеры – 60 000 гривен;

ортодонты – 58 750 гривен;

эндодонтисты – 55 000 гривен;

водители-международники – 55 000 гривен;

аккумуляторщики, риелторы и трейдеры – по 52 500 гривен.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,9 миллиона – работающие лица. Средний размер пенсии в Украине составляет 6 341 гривну, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны.