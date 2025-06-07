Какая будет пенсия при зарплате 25 000 гривен

Чтобы посчитать будущую пенсию при заработной плате 25 000 гривен, необходимо учесть стаж, приобретенный пенсионером при жизни. В частности, можем сделать расчеты для человека, который имеет 35 лет стажа, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году произошли изменения в требованиях по количеству страхового стажа. Теперь человек должен иметь не менее 32 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет:

для выхода на отдых в 63 года достаточно от 22 до 31 года;

для пенсии в 65 лет – от 15 до 21 года.

Если человек имеет 35 лет стажа, то может уйти на пенсию уже в 60 лет. С зарплатой 25 0000 гривен он в этом возрасте будет получать выплаты в размере 9 586 гривен.

Какая пенсия с зарплатой 25 000 гривен и 35 годами стажа в 60 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

Выйдя на заслуженный отдых в 63 года, пенсионер будет получать с той же заработной платой 25 000 гривен и 35 годами стажа уже 11 311 гривну.

Какая пенсия с зарплатой 25 000 гривен и 35 годами стажа в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Еще большими будут пенсионные выплаты, если человек, имея 35 лет стажа и 25 000 зарплаты, выйдет на пенсию в 65 лет – около 12 462 гривны.

Какая пенсия с зарплатой 25 000 гривен и 35 годами стажа в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Таким образом, чем выше возраст выхода на пенсию, тем больше пенсия. Но если стаж или зарплата вырастут, то и пенсионные выплаты увеличатся.

Важно! Все расчеты пенсий проводились с помощью пенсионного калькулятора.