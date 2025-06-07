Яка буде пенсія при зарплаті 25 000 гривень

Щоб порахувати майбутню пенсію при заробітній платі 25 000 гривень, необхідно врахувати стаж, набутий пенсіонером за життя. Зокрема, можемо зробити розрахунки для людини, яка має 35 років стажу, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році відбулися зміни у вимогах щодо кількості страхового стажу. Тепер людина повинна мати щонайменше 32 роки стажу, аби вийти на пенсію у 60 років:

для виходу на відпочинок у 63 роки достатньо від 22 до 31 року;

для пенсії у 65 років – від 15 до 21 року.

Якщо людина має 35 років стажу, то може піти на пенсію вже у 60 років. Із зарплатою 25 0000 гривень вона у цьому віці отримуватиме виплати у розмірі 9 586 гривень.

Яка пенсія із зарплатою 25 000 гривень і 35 роками стажу у 60 років / Скриншот із пенсійного калькулятора

Вийшовши на заслужений відпочинок у 63 роки, пенсіонер отримуватиме з тією ж заробітною платою 25 000 гривень і 35 роками стажу вже 11 311 гривню.

Яка пенсія із зарплатою 25 000 гривень і 35 роками стажу у 63 роки / Скриншот із пенсійного калькулятора

Ще більшими будуть пенсійні виплати, якщо людина, маючи 35 років стажу і 25 000 зарплати, вийде на пенсію у 65 років – близько 12 462 гривні.

Яка пенсія із зарплатою 25 000 гривень і 35 роками стажу у 65 років / Скриншот із пенсійного калькулятора

Таким чином, чим вище вік виходу на пенсію, тим більша пенсія. Але якщо стаж чи зарплата зростуть, то й пенсійні виплати збільшаться.

Важливо! Усі розрахунки пенсій проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.