Кто может получить пенсию в 6 раз больше действующей

Так пожилые люди, которые будут выезжать за границу на постоянное место жительства, могут получить пенсию за 6 месяцев, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Предполагается, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, его пенсия, которая была назначена в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом. Об этом отмечается в статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! Выплата считается с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания. Сумма зависит от размера пенсии.

Как получить выплату

Чтобы получить пенсионную выплату в шестикратном размере, человеку нужно предоставить:

заявление установленного образца;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Обратите внимание! Подобная помощь выплачивается органами ПФУ путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.