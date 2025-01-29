Хто може отримати пенсію у 6 разів більшу за чинну
Так літні люди, які будуть виїжджати за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсію за 6 місяців, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Передбачається, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, його пенсія, яка була призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом. Про це зазначається у статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Зверніть увагу! Виплата рахується з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання. Сума залежить від розміру пенсії.
Як отримати виплату
Аби отримати пенсійну виплату у шестикратному розмірі, людині потрібно надати:
- заяву встановленого зразка;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон
- довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Зауважте! Подібна допомога виплачується органами ПФУ шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.