Хто може отримати пенсію у 6 разів більшу за чинну

Так літні люди, які будуть виїжджати за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсію за 6 місяців, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Передбачається, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, його пенсія, яка була призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом. Про це зазначається у статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зверніть увагу! Виплата рахується з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання. Сума залежить від розміру пенсії.

Як отримати виплату

Аби отримати пенсійну виплату у шестикратному розмірі, людині потрібно надати:

заяву встановленого зразка;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Зауважте! Подібна допомога виплачується органами ПФУ шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.