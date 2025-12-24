Выход на пенсию в Украине: какой минимальный возраст нужен для назначения выплаты
- Пенсионный возраст в Украине наступает с 60 лет при условии наличия не менее 32 лет страхового стажа, причем требования к нему растут каждый год.
- С 2026 года требования к минимальному страховому стажу увеличатся, что повлияет на возможность выхода на пенсию по возрасту.
Выход на государственную пенсию возможен при наступлении определенного законодательством возраста. Однако выплату не назначат, если объем страхового стажа является недостаточным.
Какой в Украине пенсионный возраст?
Пенсионный возраст в Украине наступает с 60 лет, однако без необходимого количества стажа выход на пенсию придется отложить, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
По данным ПФУ, начальный возраст для выхода на пенсию в 60 лет актуален для тех украинцев, которые имеют не менее 32 лет страхового стажа. Такие требования действовали в 2025 году, а в 2026-м запланированы изменения.
Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы. Однако при ее отсутствии или если в ней нет записей, стаж устанавливают на основании других документов, выданных по месту работы, службы или учебы, а также архивными учреждениями.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту?
Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине по состоянию на 2025 год следующие:
- в 60 лет при наличии не менее 32 лет стажа;
- в 63 года со стажем от 22 до 32 лет;
- в 65 лет со стажем в 65 лет 15 – 22 года.
По условиям пенсионной реформы, ежегодно объем минимально необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту растет на год. Поэтому в 2026 году пенсионерами смогут стать граждане, которые имеют:
- минимум 33 года стажа в возрасте 60 лет;
- от 23 лет в возрасте 63 года;
- от 15 лет в возрасте 65 лет.
В случае отсутствия минимального страхового стажа в возрасте 65 лет, человек не имеет права на назначение пенсии и может получать от государства социальную помощь.
Обратите внимание! Некоторые категории работников имеют право на выход на пенсию раньше, чем в 60 лет. Например, если работа имела вредные или тяжелые условия труда.
Как узнать о количестве имеющегося страхового стажа?
Чтобы получить справку о стаже работы, не обязательно обращаться в Пенсионный фонд лично. Информацию можно получить онлайн. Эта услуга является бесплатной.
Информацию о страховом стаже содержат справки ОК-5 и ОК-7. Также в них указаны данные о суммах зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд.
Получить справки о страховом стаже можно через Дію или на вебпортале электронных услуг ПФУ. Сервисы генерируют их за считанные минуты.