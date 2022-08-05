Планирует ли правительство повышать пенсионный возраст для украинцев

Возможное повышение пенсионного возраста – один из тех вопросов, которые беспокоят украинцев. И министр социальной политики Оксана Жолнович решила пролить свет на него.

В интервью она рассказала, планирует ли правительство Украины повышать пенсионный возраст. Глава министерства отметила, что акцент сейчас делается именно не на возрасте, а на страховом стаже.

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Повышать пенсионный возраст не планируют

Мы не будем его (пенсионный возраст – 24 канала) повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраст, а стаж. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию,

– подчеркнула Жолнович.

Напомним, что в Украине с 2028 года планируется изменить алгоритм выхода на пенсию. Граждане нашего государства смогут отправиться на заслуженный отдых тогда, когда накопят достаточное количество страхового стажа. Правда, это, по мнению экспертов, не так-то просто.

Пенсии к концу года возрастут

Страховой стаж для назначения пенсии составляет

Ранее министр подчеркнула, что украинцев ожидает еще несколько повышений пенсий до конца 2022 года. Она отметила, что выплаты для граждан нашего государства возрастут как в октябре, так и в декабре. Связано это с повышением минимальной заработной платы и индексацией.

В то же время она добавила, что ощутимо возрастут также пенсии для тех, кто достиг 70 лет. Но произойдет это при условии, что у них необходимое количество страхового стажа. Если же его недостаточно, то повышения выплаты будет пропорциональным тому, скольких лет не хватает.

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