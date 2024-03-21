Как изменятся требования

Ежегодно требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года растут на один год. Это будет продолжаться вплоть до 2028 года.

Читайте также Кому из пенсионеров не пересчитали выплаты после индексации

Обратите внимание! Стаж для выхода на пенсию в 65 лет остается неизменным – 15 лет.

Поэтому если в 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно 31 год стажа, то в 2025 году – уже 32 года. Аналогичная ситуация и с завершением работы в 63 года.

Как будут меняться требования в дальнейшем для 63 лет:

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

– от 22 до 32 лет; в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Как будет расти стаж для выхода на пенсию в 60 лет