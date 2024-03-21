Як зміняться вимоги

Щороку вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростають на один рік. Це продовжуватиметься аж до 2028 року.

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Тож якщо у 2024 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно 31 рік стажу, то у 2025 році – уже 32 роки. Аналогійна ситуація й з завершенням роботи у 63 роки.

Як змінюватимуться вимоги надалі для 63 років:

  • у 2024 році – від 21 до 31 року;
  • у 2025 році – від 22 до 32 років;
  • у 2026 році – від 23 до 33 років;
  • у 2027 році – від 24 до 34 років;
  • у 2028 році – від 25 до 35 років.

Як зростатиме стаж для виходу на пенсію у 60 років

  • у 2025 році – не менше 32 років;
  • у 2026 році – не менше ніж 33 роки;
  • у 2027 році – не менше 34 років;
  • у 2028 році – не менше ніж 35 років.