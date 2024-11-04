Кто не получит пенсию

Две категории пенсионеров со статусом ВПЛ могут не получить свои выплаты в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на статью 41 проекта государственного бюджета Украины.

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Деньги могут не получить лица:

получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, если на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если пенсионеры своевременно не прошли обязательную идентификацию.

Этот законопроект должен еще рассмотреть украинский парламент. Он может привести к приостановке выплаты пенсий соответствующим лицам. Чтобы восстановить их, пенсионеры должны подать заявление в региональное управление ПФУ.

