Хто не отримає пенсію

Дві категорії пенсіонерів зі статусом ВПО можуть не отримати свої виплати у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на статтю 41 проєкту державного бюджету України.

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Гроші можуть не отримати особи:

які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Цей законопроєкт має ще розглянути український парламент. Він може призвести до призупинення виплати пенсій відповідним особам. Щоб відновити їх, пенсіонери мають подати заяву до регіонального управління ПФУ.

